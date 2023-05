TAEKWONDO: GRANDE SUCCESSO PER LA KIN SORI DI BADIA POZZEVERI AL CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO

Rudy Semola vince l’ora insieme ad altri 7 atleti della società altopascese; 9 gli argenti e 4 le medaglie di bronzo

Altopascio, 22 maggio 2023 – Grande successo per la Kin Sori Taekwondo asd di Badia Pozzeveri al Campionato regionale 2023 di combattimento. L’evento si è tenuto sabato 13 maggio al palasport Fabrizio Meoni di Castiglion Fiorentino, dove sono stati 21 gli atleti della società sportiva di Badia Pozzeveri impegnati nella giornata di prove, guidati dai maestri Simone Niccolai e Vikki Jayne Todd.

Tra i successi più importanti c’è sicuramente da sottolineare il ritorno di Rudy Semola, campione nella categoria cinture nere che, dopo un periodo di pausa durato 4 anni, ha riconquistato il titolo toscano, sotto la guida del maestro Simone Niccolai.

La società altopascese ha poi ottenuto il terzo posto nel settore giovanile e il terzo pari merito per quello adulti. La Kin Sori ha fatto incetta di medaglie con ben 8 ori, 9 argenti e 4 bronzi.

Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro sono stati gli atleti Rudy Semola, Sara Visco, Davide De Paolis, Massimo Camoirano, Nicolò Simbula, Unejs Amethi, Leyla Amethi, Luca Giovannelli. La medaglia d’argento è stata invece conquistata da Giovanni Emmolo, Sofia Palomba, Sara Amethi, Romeo Samuele, Mirko Matranga, Aurora Mollica, Zoe Finizzola, Gabriele Lollini e Mia Giovannelli. Infine, medaglie di bronzo per gli atleti Giorgio Vannini, Sebastian Pacini, Dominique Sarr e Samuel Congiu.

A tutti loro e all’intera società vanno i complimenti del sindaco Sara D’Ambrosio e dell’assessore allo sport, Valentina Bernardini: la Kin Sori Taekwondo asd di Badia Pozzeveri è infatti una tra le prime cinque società del panorama del taekwondo italiano. Un vero e proprio fiore all’occhiello non solo per Altopascio ma per tutta la Toscana.

I prossimi appuntamenti sono a Roma, dal 9 all’11 giugno, con i Campionati Italiani Forme e Combattimento dove lo scorso anno la società sportiva ha riportato ben due titoli iridati.