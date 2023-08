TAEKWONDO ALTOPASCIO, TREDICI MEDAGLIE PER LA KIN SORI ALLA 12° EDIZIONE DELLA COPPA CHIMERA

Altopascio, 28 agosto 2023 – Nuovo importante traguardo per la Kin Sori Taekwondo asd che, ancora una volta, si afferma come società leader in Toscana, e una delle prime in Italia, nella disciplina del Taekwondo. La società ha partecipato alla dodicesima edizione della Coppa Chimera, tenutasi al Palasport Estra “Mario D’Agata” di Arezzo, diventata la più grande manifestazione di forme a livello nazionale, subito dopo i Campionati italiani. Una giornata che ha visto gli atleti del gruppo sportivo, guidati dai maestri Simone Niccolai e Vikki Jayne Todd, aggiudicarsi ben tredici medaglie.

Medaglia d’oro per l’atleta Giovanni Emmolo, al secondo, conquistando l’argento, Sofia Palomba, Morgana Lazzerini, Sebastian Pacini, Sara Stefanini, Tiziana Spinelli, Camille Roberton e Nadire Ramku. Infine, medaglie di bronzo per Aurora Mollica, Dejan Pjanic, Romeo Samuele, Vikki Jayne Todd e Martina Pavani.

Una giornata speciale anche per Vikki Jayne Todd che ha conquistato un prezioso terzo posto dopo che, da soli pochi mesi, è rientrata nelle competizioni da neomamma. Ancora una volta l’atleta si conferma come una tra le migliori cinture nere toscane e italiane, nonostante abbia gareggiato fuori categoria.

Un altro successo quindi per la società sportiva altopascese che è tra le cinque migliori d’Italia nel ranking tesserati con oltre 200 bambini iscritti.