TACCONI AL SUGO DI CONIGLIO

TACCONI AL SUGO DI CONIGLIO



ricetta di mi mà cucinava così

stamane al ristorante Puccini in pieno centro di lucca mi sono stati serviti dei tacconi al sugo di coniglio che erano una favola.



naturalmente non ti raccontano la ricetta precisa, ma io vi dico come li hanno fatti secondo la mia esperienza.



si rosolano le carni del coniglio (le disossate prima o dopo che è stato cotto) si sfuma con mezzo bicchiere di vino bianco e si continua la cottura aggiungendo brodo di carne poco alla volta.

le carni del coniglio sono molto delicate e la cottura deve essere altrettanto delicata, quindi fuoco tenue e rigirare spesso la carne,mettete anche un mezzo cucchiaio di conserva per dare un colore leggero e quando siete a pochi minuti dalla fine della cottura aggiungete delle olive indolcite all’uso lucchese.



i profumi della cannella, della la noce moscata che si trovano nella salamoia di conserva delle olive conferiranno un retrogusto piacevolissimo al sugo.



tritate la carne al coltello e conditeci dei tacconi o delle tagliatelle fatte in casa, mettete tre olive per guarnizione sulla pasta e servite ben caldo mettendo in tavola del parmigiano ma sono eccezionali anche senza