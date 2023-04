Svolta nell’omicidio di Anila Ruci: fermato il suo convivente albanese

Il sospetto è Osman Bilyhu, di nazionalità albanese come la vittima, la cui versione non ha convinto gli inquirenti. L’uomo era uscito dall’appartamento in apparente stato confusionale e con ferite da taglio, asserendo di essere stato aggredito da un connazionale che conosceva ma di cui non ricordava il nome.

Ci sarebbe quindi, già una svolta decisiva nell’inchiesta sull’omicidio di Anila Ruci, 38 anni, di origini albanesi, professione colf, uccisa con una coltellata alla gola Mercoledì 19 aprile (ancora da chiarire in quale preciso orario). Il delitto è avvenuto al piano terra della piccola abitazione, dove la donna viveva in affitto, nel paese di Scaldasole, nemmeno mille abitanti in Lomellina, all’interno di una vecchia corte trasformata in discarica da alcuni inquilini.

I carabinieri avrebbero fermato con l’accusa di aver ucciso Anila, l’uomo che viveva con lei. Si chiama Osman Bilyhu, un 30enne sempre di nazionalità albanese del quale ancora non si conosce il legame preciso con la vittima. In paese ripetono che fossero fratelli: in Albania, quando una donna si sposa acquisisce il cognome del marito. Un marito che esiste, e che abita e lavora lontano. La versione di Osman, che pare sia gravato da una disabilità mentale, non avrebbe convinto gli inquirenti, avendo lui, peraltro in stato confusionale, riferito di ignoti killer entrati nella casa per uccidere lui e Anila.

Osman aveva delle ferite, ugualmente causate da un coltello (che non si trova) ma che potrebbero essere state auto inflitte con l’obiettivo di inscenare quegli assassini venuti da fuori. Di nuovo a Scaldasole, viene ripetuta una storia e riguardante il coraggioso aiuto offerto da Anila a una parente vittima delle violenze del marito: la vittima aveva individuato una struttura protetta e aveva convinto la parente ad andarsi, insieme alla piccola figlia. Azioni che avevano generato minacce di vendetta da parte del marito. Osman, in ospedale per medicare quelle ferite non gravi, rimane piantonato.