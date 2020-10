surroga di un consigliere, convocato il consiglio comunale in presenza

Martedì 13 Ottobre alle ore 20.30

Ente: surroga di un consigliere, convocato il consiglio comunale in presenza

Il consiglio comunale torna in presenza per consentire la surroga del consigliere Matteo Marcucci nominato assessore ai lavori pubblici dal sindaco, Alberto Stefano Giovannetti. L’assise cittadina è stata convocata per martedì 13 ottobre, alle ore 20.30, nella sala consiliare di Palazzo Civico (Piazza Matteotti) – ed in seconda convocazione mercoledì 14 febbraio alle ore 20.30. Sono quattro i punti all’ordine del giorno, tre dei quali collegati alla necessità di surrogare Marcucci nelle commissioni di cui era componente. La surroga avviene tramite votazione segreta: da qui la necessità di procedere alla convocazione in presenza.

E più precisamente: gestione di alcuni servizi affidati al Comune di Pietrasanta relativi al personale dipendente del Comune di Seravezza e Stazzema – Proroga convenzione e approvazione schemi di convenzione; commissione consiliare lavori pubblici, grandi opere, manutenzioni – Surroga di componente; commissione consiliare bilancio, tributi, partecipate, personale – Surroga di un componente; commissione consiliare urbanistica – Surroga di un componente.

L’amministrazione comunale ricorda che il consiglio comunale può essere seguito anche in diretta streaming audio sulla home page del sito www.comune.pietrasanta.lu.it (consiglio comunale online).

