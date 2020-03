Supporto psicologico gratuito per i residenti di Massarosa. Ventiminuti di chiamata o video-chiamata per avere una parola di supporto, un consiglio: un servizio a cui chiunque può accedere, ma destinato in particolare agli anziani soli e alle famiglie e a tutti coloro che ne hanno necessità. E’ il servizio attivato in Comune grazie ad una psicologa di Massarosa, la dottoressa Denise Aletti, responsabile del centro “Il ciclo di vita” di Massarosa che mette a disposizione della comunità le sue competenze e il suo tempo.

“Questi giorni di emergenza per il virus – spiega la dottoressa – sono duri per tutti. Ci sono però categorie sociali che soffrono più di altre. Le famiglie spesso non sanno come affrontare il discorso coronavirus con i bambini. Per questo ho pensato di attivare questo servizio: non si tratta ovviamente di una seduta terapeutica nè di una visita. E’ solo la possibilità di ascolare una voce esperta”. E’ possibile accedere al servizio telefonando direttamente alla dottoressa Aletti (320.7088151, anche tramite Whatsapp) o contattandola per mail all’indirizzo alettidenise@hotmail.it. Ovviamente non ci sarà nessun contatto fisico tra la dottoressa e i cittadini, ma il supporto si limiterà ad una chiamata (o videochiamata) di una ventina di minuti.