SUPA BARBETTA – Una zuppa tipica piemontese,

Una zuppa tipica piemontese, una zuppa di montagna, calorica, giusta per i periodi invernali, dietro questa zuppa della tradizione c’è una storia molto lunga che non racconterò di sofferenze, privazioni, persecuzioni personali e religiose per una piccola popolazione Valdese (chiamati appunto barbetta) che si era rifugiata in una vallata delle Alpi Piemontesi.