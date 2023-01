Suolo pubblico e commercio: canone mercatale ridotto del 25% per il 2023

L’assessore Granucci:”Una nuova misura in sostegno di chi fa impresa per fronteggiare la complessa situazione economica”

Prendendo atto dello scenario economico attuale, caratterizzato a livello internazionale da una corsa eccezionale al rialzo nei prezzi dell’energia elettrica, dei carburanti e delle materie prime, che hanno raggiunto in molti casi picchi senza precedenti negli ultimi decenni, l’amministrazione comunale si è impegnata negli ultimi mesi ad istituire un fondo anticrisi, con lo scopo di supportare le imprese familiari, i commercianti, gli artigiani, le micro imprese e le piccole imprese nei costi connessi al “caro vita”: utenze, spese per energia e per la locazione dei fondi. Le misure previste riguardano, oltre che l’erogazione di specifici contributi, anche forme di sgravi sulle tariffe per le utenze di competenza comunale.

A tal proposito è stata approvata in giunta una delibera che prevede un’agevolazione pari al 25% dell’importo del canone unico mercatale per le attività abilitate al commercio su aree pubbliche del territorio comunale, concernenti l’utilizzo del suolo pubblico nei mercati e nei posteggi fuori mercato.

“Un’amministrazione lungimirante è quella che sa immedesimarsi e comprendere le esigenze di titolari di impresa, commercianti, artigiani e operatori di commercio – commenta l’assessore Paola Granucci – per fronteggiare la complessa situazione economica abbiamo predisposto diverse misure per supportare le attività locali e sostenere chi fa impresa. Questa agevolazione, nello specifico, intende favorire la ripresa ed il rilancio delle attività commerciali su aree pubbliche, procedendo con la notevole riduzione del costo fisso riguardante l’occupazione del suolo pubblico”.