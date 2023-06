Summer Festival, fan in delirio per l’unica e ultima tappa italiana dei Kiss

LUCCA – La rock band si è esibita sul Palco di Piazza Napoleone dando il via all’edizione 2023 della kermesse musicale firmata D’Alessandro e Galli.

Piazza Napoleone in delirio per i Kiss. La leggendaria rock band statunitense ha aperto l’edizione 2023 del Lucca Summer Festival regalando ai 12mila fan arrivati da tutta Italia uno spettacolo di grande musica. La serata – sold out – ha preso il via con l’esibizione degli Skid Row: il gruppo iconico dell’hard rock e dell’heavy metal a stelle e strisce ha scaldato il pubblico, preparando l’atmosfera a uno show letteralmente irripetibile. Sono passate da poco le 21,30 quando Starchild, Demon, Spaceman e Catman si prendono la scena calando sul palco a bordo di alcune piattaforme. Il saluto caloroso alla città e ai fan, poi largo alla musica con un concerto carico di magia ed effetti speciali, che passa in rassegna tutti i più grandi successi del gruppo. Detroit, Rock City e via via in scaletta le canzoni più rappresentative di una carriera lunga ben 50 anni, celebrata con un tour mondiale che segna anche il saluto definitivo al palcoscenico dei 4 artisti. Quella lucchese è l’unica e ultima tappa italiana della band, che dirà addio alle scene il prossimo 2 dicembre a New York. La consapevolezza di questa separazione aggiunge un ulteriore carico di emozione alla serata, che resterà per sempre nei cuori dei fan di ogni età dei leggendari Kiss.