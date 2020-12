Sullo snowboard all’Abetone, multati sei giovani lucchesi

PISTOIA – Sei giovani della Provincia di Lucca. sorpresi a sciare all’Abetone, sono stati multati dai carabinieri di Pistoia per inosservanza delle norme di sicurezza anti Covid. I sei sono stati notati dai carabinieri mentre si producevano in evoluzioni con gli snowboard lungo la statale 12, in località Val Buia.

Una volta fermati, i 6 hanno semplicemente ammesso di aver raggiunto l’Abetone per potersi godere una giornata di neve. Per loro è quindi scattata la multa in quanto la Toscana è zona arancione e sono vietati gli spostamenti tra Comuni se non per motivi di lavoro, salute o stretta necessità.