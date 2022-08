SULLE NOTE DI PARIGI CON CATERINA FERRI DOMENICA ALLE ORE 21.30 A SERAVEZZA

Seravezza – “Sulle note di Parigi” con Caterina Ferri è il nuovo appuntamento, a ingresso libero, promosso da Comune, Fondazione Terre Medicee e Pro loco di Seravezza, in programma domenica (7 agosto) alle ore 21.30 in piazza Carducci a Seravezza.

Lo spettacolo è dedicato alla musica francese e a Edith Piaf, la sua più grande interprete.

Protagonisti della serata, Caterina Ferri accompagnata al piano da Dino Mancino, mentre la voce narrante è dell’attore e regista Angelo Polacci che proporrà aneddoti e racconti, trasportando il pubblico nell’atmosfera parigina dell’epoca.

Un omaggio a colei che è stata una grande interprete del filone della chanson, nel periodo che va dagli anni Trenta agli anni Sessanta del secolo scorso. Nota anche come “Passerotto”, per l’appunto piaf nel francese popolare, per la sua statura minuta. Le coreografie sono di Francesca Barberi e saranno presentate dagli allievi Danzarte Versilia di Pietrasanta.

Caterina Ferri è una cantante e attrice versiliese. Laureata alla West London University in canto pop, è stata scoperta da Paolo Limiti che, colpito dalla sua voce, le scrive il brano “Trenta Giorni” con la musica di Giovanna Nocetti. Si è esibita nel ruolo di protagonista nei musical come Il Fantasma dell’opera, Notre Dame De Paris, La Bella e La Bestia, Tutti insieme appassionatamente e tanti altri. Si è esibita in alcuni programmi su Rai Uno, Rai Due, Tv2000 e Canale Italia. Ha preso parte al tour del cast del Paolo Limiti Show e si è esibita con diversi artisti, tra i quali Orietta Berti. Per info: Pro loco Seravezza, tel. 0584 757325 e email info@prolocoseravezza.it.