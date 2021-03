Sulle Apuane ad allevare pecore: l’esempio green di Carolina

STAZZEMA – Carolina Leonardi è già un simbolo della resilienza al femminile e del “sogno green” delle nuove generazioni. La 28enne versiliese è tra le più giovani allevatrici d’Italia.

Laureata in scienze agrarie all’Università di Pisa discutendo una tesi sui formaggi, è titolare di un’azienda agricola ed agrituristica di Pian del Lago a Stazzema, ai piedi del monte Corchia, 1000 metri sul mare. E’ subentrata in azienda ai genitori, che non sono però pastori. Carolina è la prima in famiglia ad allevare pecore.

La giovane imprenditrice, che ha frequentato anche l’Accademia Internazionale dell’arte casearia, ha ricevuto lo speciale riconoscimento floreale assegnato in occasione dell’8 marzo da Donne Impresa Coldiretti e da Affi, Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani. E tra vent’anni come si vede?

