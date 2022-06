sulla S.G.C. FI Pi Li a fuoco una vettura

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, stanno intervenendo sulla S.G.C. FI Pi Li in corrispondenza dell’uscita empoli centro per un incendio auto con l’interessamento di sterpaglie.

Sul posto stanno lavorando 2 automezzi e 7 unità. Polizia stradale per la viabilità.