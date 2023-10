sulla a1 incendio di un camion sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Firenze distaccamenti di Barberino di Mugello e Borgo S.Lorenzo stanno intervenendo, con il supporto del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dalla sede centrale di Firenze, nei pressi dell’uscita della galleria Santa Lucia direzione sud km 273+500, per un incendio che ha coinvolto un camion compattatore alimentato a GNL (Gas Naturale Liquefatto). Al momento non sono disponibili immagini dell’intervento che è tuttora in corso.