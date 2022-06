Sul taglio dell’erba abbiamo deciso di fare diversamente.

Penso sia importante comunicarlo ai cittadini: da questa settimana, in anticipo di due settimane sugli altri anni, è iniziato lo sfalcio dell’erba lungo le strade di collegamento dei paesi. Oltre all’anticipo sui tempi, dovuto ad una crescita davvero più avanzata del solito, ad essere cambiato è anche il metodo.

Infatti, quest’anno per la prima volta, sono in azione due trattori distinti che agiscono contemporaneamente, uno dalla zona sud, l’altro dalla zona nord. In pratica, l’erba viene tagliata contestualmente a Domazzano ed a Motrone/San Romano.

Credo sia una buona pratica.

Ringrazio l’assessore Armando Fancelli che sta seguendo puntualmente le operazioni

PATRIZIO ANDREUCCETTI