Disponibile sul sito del Comune di Stazzema il Bando per l’ammissione a contributi finalizzati all’emergenza alimentare e a pagamento utenze domestiche finanziate Decreto “Sostegni Bis”

E’ attivo il bando per l’assegnazione di buoni spesa alimentari e pagamento utenze domestiche in favore di nuclei familiari, anche monopersonali , più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza da virus COVID 19 o in condizioni di povertà , finanziate dai fondi della REGIONE TOSCANA POR-FSE 2014- 2020 Azione 2 e dal DL . N.73 /2021 art.53 “Sostegni Bis”.

Possono accedere alle misure del presente avviso, nuclei familiari, anche monopersonali:

a) iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Stazzema ; b) non residenti comunitari e non comunitari con regolare permanenza sul territorio nazionale ;

Le richieste potranno essere presentate da tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, alla data di scadenza del presente Bando , entro il 29 ottobre 2021 con le seguenti modalità:

 consegna domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Stazzema sull’apposito modulo, ritirabile c/o L’Ufficio Servizi Sociali Comunali e reperibile anche sul sito del Comune di Stazzema WWW.COMUNE.STAZZEMA.LU.IT.;

 invio domanda sull’apposito modulo, ritirabile c/o L’Ufficio Servizi Sociali Comunali e reperibile anche sul sito del Comune di Stazzema WWW.COMUNE.STAZZEMA.LU.IT , tramite pec al seguente indirizzo: comune.stazzema@postacert.toscana.it

E’ necessario presentare la richiesta di ammissione alla provvidenza economica corredata da:

 attestazione Isee relativa al nucleo familiare in corso di validità;

 documento identità del richiedente la prestazione;

 bollettini, fatture o altra documentazione relativa alle utenze

domestiche;

 eventuale altra documentazione significativa al fine di una completa valutazione dello stato di difficoltà economica, sociale e familiare del caso;

Il bando ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Stazzema www.comune.stazzema.lu.it

Stazzema, 4 OTTOBRE 2021