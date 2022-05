sul palco dell’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara sarà la volta del teatro per famiglie, con un classico per tutte le età come “Il mago di Oz”.

Oggi (22 maggio) alle 17,30 sul palco dell’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara sarà la volta del teatro per famiglie, con un classico per tutte le età come “Il mago di Oz”. A portare in scena a Porcari le avventure della piccola Dorothy e del suo cagnolino Totò sarà la storica compagnia I Grandiglioni, che da 27 anni allestisce spettacoli per bambini e bambine con l’intento di raccogliere fondi per le adozioni a distanza. I biglietti interi degli spettacoli costano 8 euro, quelli ridotti 6 euro e ne hanno diritto le persone fino a 14 anni di età e oltre i 65. Per informazioni e prenotazioni contattare Donatella al numero 339.1513338 o scrivere una email a fitalucca@gmail.com. È necessario indossare una mascherina Ffp2.