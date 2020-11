*VIDEO* Casani (Dir.Generale ASL Toscana nord ovest): “Sul laboratorio di Lucca stiamo recuperando dopo i disagi dei giorni scorsi” LUCCA, 13 novembre 2020 – Sulle difficoltà legate alla refertazione dei tamponi nel laboratorio di Lucca il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani fa il punto della situazione: “Su Lucca – evidenzia la dottoressa Casani – stiamo recuperando dopo i disagi dei giorni scorsi. Purtroppo, proprio in un momento in cui i test molecolari vengono effettuati con numeri altissimi, si è verificato il guasto di una macchina del laboratorio mentre sull’altro macchinario è emersa una carenza di componenti per processare i tamponi, che ha rallentato in maniera notevole le operazioni di refertazione. Adesso abbiamo risolto le problematiche che erano sorte ed abbiamo avviato un piano straordinario per lo smaltimento delle code: già ieri (giovedì 12 novembre) sono stati analizzati 2mila tamponi ed entro domenica contiamo di chiudere con tutto il pregresso e ripartire quindi con una situazione di normalità, anche per tutti i territori i cui test confluivano sul laboratorio di Lucca ”. E’ possibile vedere il video con l’intervista al Direttore Generale, Maria Letizia Casani, sulla pagina YouTube dell’Azienda USL Toscana nord ovest all’indirizzo: https://youtu.be/rhAlui376Zo