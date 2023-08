Suicida Luca Ruffino, presidente di Visibilia Editore, società già del Ministro Santanchè

Il corpo è stato trovato dal figlio in ufficio a Milano

Si è ucciso, sparandosi un colpo di pistola nella notte tra sabato e domenica, Luca Giuseppe Reale Ruffino, presidente di Visibilia Editore, società fondata dalla ministra Daniela Santanchè.

Stando alle prime ricostruzioni, Ruffino si sarebbe sparato con un’arma posseduta regolarmente, nella sua abitazione a Milano, affidando a un biglietto i suoi ultimi pensieri. Uno dei suoi due figli, non avendo sue notizie da qualche ora, si sarebbe recato nell’abitazione del padre in via Spadolini dove lo ha trovato morto. Secondo quanto si apprende da persone vicine a Ruffino, il presidente di Visibilia Editore non aveva problemi personali o economici. Sembra, invece, sempre secondo le stesse fonti che avesse gravi problemi di salute e che in pochi ne fossero a conoscenza. Giovedì scorso aveva anche partecipato a una riunione del Cda di Visibilia Editore.

Ruffino aveva sostituito Daniela Santanchè entrando nella società editoriale a Ottobre 2022, proprio quando ne usciva invece Daniela Santanchè. A giugno il 60enne era arrivato a detenere oltre il 45% delle quote, entrando poi nel Consiglio di amministrazione e diventandone presidente. Lo ha riferito in una nota la stessa Visibilia Editore, precisando che il ministro Santanché “non detiene alcuna partecipazione nell’azienda”.

Chi era Paolo Ruffino Dopo aver militato nell’Udc e nel coordinamento regionale lombardo del Pdl, si è avvicinato a Fratelli d’Italia.

Ruffino era un manager d’esperienza, con un passato, tra le altre cose, nel Cda di FerrovieNord, Fiera Milano e Milano Serravalle Engeenering. Ma soprattutto una grande capacità nella gestione dei condomini. Tanto che aveva fondato Sif Italia, società quotata a Euronext Growth Milano, diventando in Italia il primo amministratore di condominio ad avere uno studio di amministrazione condominiale quotato in borsa. Ad ottobre del 2022 era subentrato in Visibilia Editore, rilevando le quote della senatrice di Fdi e ministra del Turismo Daniela Santanchè. Ruffino aveva appena compiuto 60 anni lo scorso 24 luglio. Sull’accaduto indagano la polizia e la procura di Milano ma ci sarebbero già pochi dubbi sulla volontarietà del suo gesto. Molto probabilmente sarà disposta comunque l’autopsia. Ruffino non era mai stato indagato e non sarebbe mai stato sentito dai pm nell’ambito dell’inchiesta in corso su Visibilia.