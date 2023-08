Suicida il figlio della donna uccisa a Pantianicco

Suicida il figlio della donna uccisa a Pantianicco: un gesto, sembra, non legato all’omicidio

Luca Cisilino, uno dei figli di Benita Gasperini, trovato privo di vita nella sua abitazione. Era stato lui a scoprire il cadavere della madre

Luca Cisilino, uno dei figli di Benita Gasparini, l’89enne uccisa con due coltellate nella sua abitazione nella piccola frazione di Pantianicco il 19 Luglio scorso , è stato trovato morto nella sua casa in vicolo consorti 6/1 a Pozzecco frazione di Bertiolo. A trovare il corpo senza vita dell’uomo, sarebbe stata la moglie Giulia , che da poco era andata a vivere con i figli nella zona di Gonars, nella tarda mattinata e a dare l’allarme. Sul posto i carabinieri della compagnia di Codroipo e la scientifica di Udine che hanno effettuato i rilievi sia sulla casa che sulle auto presenti

Il corpo – a detta dei vicini che sono accorsi – era all’esterno dell’abitazione sotto la tettoia. L’uomo si sarebbe tolto la vita e non ci sarebbero, secondo le prime indiscrezioni, responsabilità di terzi. Il gesto, secondo quanto si apprende, non sarebbe nemmeno legato alla vicenda della madre, ma sarebbe motivato da ragioni personali. Gli investigatori, tuttavia, mantengono il più stretto riserbo sulla vicenda. A quanto si apprende Luca Cisilino avrebbe lasciato un messaggio scritto, indirizzato ai parenti nel quale non farebbe cenno a quanto avvenuto alla madre, ma soltanto a vicende personali. Dopo i rilievi da parte dei Carabinieri è stato consentito l’accesso alla moglie per accudire il cane e altri animali. Era stato proprio Luca, assieme alla sorella Roberta, a trovare il corpo senza vita della madre senza vita e a dare l’allarme.