Sugo alle verdure per la Pasta – Un  Ragù di verdure

Il SUGO ALLE VERDURE è un condimento per la pasta semplice e molto gustoso. Un RAGÙ DI VERDURE senza carne, vegetariano. Un esplosione di sapori e colori, che vi sorprenderà ad ogni boccone. Una ricetta leggera, estiva e facilissima, adatta a tutta la Famiglia, anche per i bambini. In questo caso, o anche per chi non adora molto le verdure intere, potete frullare il tutto e ottenere un pesto cremoso e profumato.

Per preparare questo sugo, visto la stagione, utilizzo: peperoni, melanzane e zucchine. Ma potete variare le verdure e le quantità in base ai vostri gusti. Per esempio potete aggiungere delle carote, dei funghi…

Potete anche congelarlo per averlo sempre pronto a disposizione. Inoltre, dopo averci condito della pasta, potete ripassarla in forno, con l’aggiunta di formaggio grattugiato e a pezzi. In questo modo otterrete una pasta al forno sfiziosa e ricca di gusto.

Ingredienti

700 ml Passata di pomodoro

1 Melanzana

1 peperone (rosso, piccolo)

2 Zucchine (piccole)

mezza Cipolla

q.b. Olio di oliva

q.b. Sale

q.b. Basilico

Preparazione