Successo strepitoso per la puntata di Melaverde dedicata a Lucca: quasi 4 milioni di contatti con uno share di oltre il 18%

Successo strepitoso per la puntata di Melaverde dedicata a Lucca: quasi 4 milioni di contatti con uno share di oltre il 18%

L’assessore Santini:”Lucca valorizzata non solo come città d’arte, ma come meta green di eccellenza per un turismo sostenibile”

Picchi di 2 milioni di spettatori, media di 1 milione e 644mila e ben 3 milioni e 860mila contatti totali per la puntata di Melaverde interamente dedicata a Lucca, che è andata in onda su Canale 5 domenica 18 giugno. Dati ufficiali Auditel che attestano il grande successo per la trasmissione e l’immensa vetrina per la città, raccontata dalla nota conduttrice Ellen Hidding da un punto di vista inedito, esaltando le tipicità del territorio ma anche e soprattutto le peculiarità che lo rendono meta perfetta per un turismo green e sostenibile.

Riflettori puntati infatti sul verde della città e sui numerosi luoghi ideali per passeggiare, andare a corsa, in bici, a cavallo o fare un soft rating sull’acqua. Non solo le Mura e le bellezze architettoniche con panoramiche mozzafiato in evidenza, ma anche spazi come il parco fluviale, esempio di integrazione tra realtà urbana e ambiente naturale. Un luogo che l’amministrazione comunale intende valorizzare e riqualificare con una serie di lavori già programmati per renderlo ancor più fruibile da cittadini e turisti. Grande protagonista anche la ricchezza enogastronomica cittadina, fiore all’occhiello del territorio.

Non sono mancati inoltre aneddoti e curiosità, con interviste a volti noti della città e tante storie, per una Lucca esaltata come città d’arte innovativa e dinamica, vera e propria meta turistica d’avanguardia.

Una bellissima pubblicità per Lucca e per il territorio circostante, che con le attenzioni ormai acquisite dei grandi media sono promossi in tutta Italia e non solo con costi pressoché irrilevanti per l’amministrazione. “Una Lucca inedita e sempre bellissima ha saputo attirare l’interesse di milioni di spettatori – ha commentato l’assessore al turismo Remo Santini – Siamo orgogliosi di aver collaborato con la redazione di uno dei programmi tv di maggior rilievo per il settore turistico, che ha selezionato la nostra città per questo approfondimento esclusivo che conferisce ulteriore lustro a tutto il territorio, confermando i trend e i dati che vedono Lucca consacrarsi tra le mete italiane più ambite e ricercate. Siamo molto soddisfatti dei recenti risultati ottenuti, frutto di uno scrupoloso lavoro dell’ufficio turismo, che tramite una nuova strategia sta dedicando maggiore attenzione e risorse ai rapporti con i media nazionali e internazionali, considerati un fondamentale veicolo di promozione turistica per la città”.

Per chi se la fosse persa, la puntata di Melaverde dedicata a Lucca è visibile anche online, on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.