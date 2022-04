Successo per l’esibizione delle artiste di Odessa

Si è svolta questa mattina (venerdì 8 aprile) nella sala dell’Annunziata al chiostro di Sant’Agostino, l’esibizione di musica e danza di tre artiste di Odessa appartenenti al prestigioso Teatro nazionale della cittadina ucraina: il soprano Olga Kreps, il mezzosoprano Haiane Arutiunian e la ballerina Katerina Burdik.

Una delegazione di ragazzi e ragazze in rappresentanza delle scuole cittadine ha assistito alla tappa pietrasantina, che fa parte di una tournée rivolta appositamente agli studenti e che sta portando le artiste in tutta Italia: “E’ stato doppiamente emozionante – ha commentato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti, in platea accanto ai giovani spettatori – per la bellezza dello spettacolo che ci hanno offerto queste tre artiste e per il messaggio di universalità hanno trasmesso con la loro maestria, colto perfettamente dai ragazzi presenti in sala”

Il prestigioso terzetto è stato accompagnato nell’esibizione da sei elementi dell’Orchestra Musicisti Arte e Cultura, diretti dal Maestro Alberto Veronesi.