Successo per “Le Note di Santa Cecilia”

Una bella partecipazione, domenica a Capezzano Monte, per “Le Note di Santa Cecilia”, giornata di musica e convivialità organizzata dalla locale Filarmonica per omaggiare la Santa Patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti.

Dopo la celebrazione della Messa nella chiesa di San Rocco, nel corso della quale è stato proposto l’inno di Santa Cecilia (su musica del M° Albino Viviani e parole del M° Carlo Baldi) la Filarmonica ha attraversato in formazione le vie del paese fino al Centro Civico, regalando alla comunità un saggio del suo ricco ed emozionante repertorio musicale.

All’iniziativa, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha partecipato l’assessore Matteo Marcucci che ha ricordato come la Filarmonica di Capezzano Monte sia “un’eccellenza d’arte musicale per la città di Pietrasanta, grazie alla cui maestria una fetta importante della nostra storia riesce a raccontarsi ben oltre i confini della Versilia e della Toscana”.