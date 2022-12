Successo per l’asta benefica della Uildm

Con la tradizionale asta di beneficenza, per sostenere le attività dell’associazione Uildm Versilia, si è conclusa sabato la mostra fotografica “Natura è: la meraviglia delle stagioni” organizzata dalla stessa Uildm, con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, del Parco Apuane, del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia e in collaborazione con Leaf Creations, in occasione del 12° concorso “Andrea Pierotti”.

Nella sala del San Leone, che per due settimane ha ospitato l’esposizione curata da Vasco Mori, molti sono stati i visitatori e soprattutto i partecipanti all’incanto conclusivo, che ha visto assegnate tutte le 40 foto finaliste con rilanci anche di forte entità, per alcune di esse: “Una bella gara di solidarietà – parola dell’assessore all’associazionismo, Andrea Cosci, intervenuto in rappresenza dell’amministrazione comnunale – alla quale abbiamo rinnovato con piacere e convinzione il nostro supporto e a cui diamo già ora appuntamento al 2023: la grande passione di Andrea Pierotti e la generosità di suo padre, Piero, sono un patrimonio di inestimabile valore per la nostra comunità, da custodire con forza e rispetto”.

Prima dell’asta benefica, sono stati celebrati i vincitori della 12° edizione del concorso fotografico: primo premio a “Paesaggio invernale 09” di Adriano Boscato (dalla provincia di Vicenza), piazza d’onore per “Fine d’autunno” scattata da Mauro Battistelli, terzo posto a “Scintille notturne” di Andrea Zannoni. Riconoscimenti anche al miglior scatto con smartphone (“Piccoli fiocchi scendono” di Cristina Candiracci) e alla foto più bella scattata in un Parco regionale o nazionale (“La stagione dell’amore viene e va” di Davide Ferella).