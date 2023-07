Successo per la tanto attesa “tendata in spiaggia”

organizzata dall’assessorato alla pubblica Istruzione insieme alla cooperativa Cassiopea per i bambini e i ragazzi della primaria dei centri estivi di Forte Campus che hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo, partecipando numerosi. “Un evento ricco di giochi, divertimento e spensieratezza – commenta l’assessore Elisa Galleni – in cui i bambini hanno vissuto un’avventura speciale condividendo l’esperienza con i propri compagni in totale sicurezza grazie all’attenta vigilanza degli educatori e dei vigilantes notturni messi a disposizione dal Comune. Particolarmente emozionate è stato il bagno al tramonto prima di una grande pizzata a cui è seguita la visione di un cartoon su maxi schermo. A conclusione della serata i bambini hanno poi dormito nelle tende collocate sulla spiaggia.Un ringraziamento agli educatori di Cassiopea e a tutto l’ufficio scuola per aver supportato l’iniziativa e alla Cirfoof con tutto il personale addetto alla mensa”