Successo per la prima settimana. Si apre la seconda settimana al Pardini Sporting Center

Archiviata con successo la prima settimana è già iniziata la seconda del Mai Senza Basketball Camp al Pardini Sporting Center di Lido di Camaiore. La settimana si è conclusa con lo spettacolo del Torneo King 3×3 dedicato alla memoria di Alfredo Leonardi, appassionato di basket scomparso a gennaio 2023. Dopo una battaglia durata tre giorni in cui si sono sfidate 16 squadre in oltre cinquanta incontri disputati, hanno vinto i Melograni composti da Marchini, Vignali, Picarelli e Nicoli che hanno sconfitto per 22 a 15 nella finalissima The Real Lanza composti da Leonardi, Lanza, Suriano e Razzoli. Commentatore d’eccezione della finale Alessandro Mamoli, ex giocatore professionista ed oggi voce del basket Nba per Sky Sport che si è intrattenuto con i ragazzi per insegnare loro pallacanestro e festeggiare con i partecipanti al 3 contro 3 la fine della prima settimana del Camp. Momenti di grande emozione, ma soprattutto grande riscontro da parte dei ragazzi della prima settimana che hanno dato appuntamento al prossimo anno. Bello anche il riscontro del concorso di Street Art associato al Torneo che ha visto la partecipazione di diversi writers da tutta la Toscana. Il basket non è solo uno sport, ma anche un modo di vestire e la linea di moda MaiSenza che organizza il Camp segue questo modello di moda giovane, informale, sportiva. La seconda settimana ha preso avvio ieri per concludersi definitivamente il 16 luglio. La seta di mercoledì 12 luglio si terrà l’evento certamente più spettacolare ovvero quello della gara delle schiacciate con lo spettacolo degli Space Jumpers, un duo dinamico di atleti professionisti del basket acrobatico. Questo sport non è nato in Italia, ma sta avendo un bel successo come evento collaterale delle manifestazioni sportive in cui il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo proposto. I jumpers sono Mr Jump, campione nazionale in carica di schiacciate e Skyone, di soli 175cm, è vicecampione italiano della gara nazionale di schiacciate, è tra gli schiacciatori professionisti più bassi al mondo. SIl 14 luglio i ragazzi del Camp saranno in visita a Sant’Anna di Stazzema, mentre ultimo evento il giorno 15 luglio il torneo di Sand Basket, il basket sulla spiaggia nella spiaggia libera di Lido di Camaiore che coinvolgerà grandi e piccini. Una disciplina molto utile perché sviluppa le capacità di movimento di squadra dei ragazzi e dei partecipanti, in cui non si può palleggiare e che dunque, obbliga tutti a muoversi e trovare dinamiche per tirare a canestro, Nel mezzo ancora allenamenti con i tecnici preparatissimi a disposizione del Camp tra cui coach Langella, vice allenatore di Pistoia. Ospiti altri giocatori professionisti come Riccardo Moraschini dopo la visita del nazionale Tessitori.