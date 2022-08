SUCCESSO PER LA GRANDE FESTA MOULIN ROUGE AL RISTORANTE ‘MADEO AL FORTE’

TANTISSIMI IMPRENDITORI AL PARTY LANCIATO DALL’AVVOCATO MILANESE ANTONIO TOMASSINI CHE HA SCELTO LO STORICO LOCALE PER UNA SERATA BENEFIT A FAVORE DELLA FONDAZIONE BOCELLI

PER FERRAGOSTO AL MADEO GRANDE FESTA MAROCCHINA!

Signore abbigliate da can can e imprenditori in doppiopetto. La festa in stile Moulin Rouge che si è tenuta al ristorante “Madeo al Forte” a Forte dei Marmi ha davvero divertito e stupito. Centinaia gli invitati dall’avvocato milanese Antonio Tomassini e da sua moglie Ilaria Capponi per una serata _ sapientemente organizzata da Carla Beccari _ finalizzata a raccogliere fondi a favore della Fondazione Andrea Bocelli, rappresentata per l’occasione dal suo presidente Stefano Aversa.

Tantissimi i personaggi di spicco presenti, che hanno partecipato alla cena condita da un suggestivo spettacolo di ballerine, cantanti e illusionisti che si sono alternati sul palco, in un tourbillon di emozioni valorizzato dagli eleganti ambienti dello storico Madeo. Solo per citare alcuni degli imprenditori che non hanno resistito all’attrazione del cabaret parigino: Marco Palmieri ceo Piquadro the bridge, Franco Moscetti, Presidente Ovs e Axelcomm, l’immobiliarista Armando Magnelli presidente Bel Real estate, Mirco Maschio, presidente Maschio group, Lorenzo Comoletti ceo Eco Contract, Antonella Merloni e Giuseppe Calarco, Michael e Antonella Rothling titolari della multinazionale di giocattoli Dimian, Giacomo Bruno di Bruno editore fino agli onorevoli Maurizio Carrara ed Elvira Savino.