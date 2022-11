Successo per la festa sotto l’albero a Tonfano

Successo per il “Christmas Bubble Show” che, domenica pomeriggio, ha portato in piazza XXIV Maggio a Tonfano decine e decine di bambini per assistere allo spettacolo di bolle di sapone, accolti da Anna, la principessa Elsa e gli altri personaggi del regno incantato di “Frozen”. Tante foto per i piccoli, che hanno letteralmente preso d’assalto le eroine del celebre film di animazione ma anche per i più grandi, che hanno approfittato dell’occasione per i primi selfie “natalizi” all’interno delle installazioni luminose posizionate sulla piazza e in testa al pontile e vicino al nuovo albero color bianco e oro di 11 metri.

Foto: Katia Corfini