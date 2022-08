Successo per il ritorno in agosto della” Notte in Tenda”

Successo per il ritorno in agosto della” Notte in Tenda” organizzata dall’assessorato alla Pubblica Istruzione insieme alla cooperativa Open Service per i bambini dei centri estivi Forte Campus I bambini sono stati coinvolti dagli educatori della Open Service con varie animazioni e giochi dalla festa dei colori, alle gare di ballo fino ai giochi d’acqua. Anche in questa occasione molte sono state le realtà territoriali che hanno partecipato alla riuscita dell’evento: la Contrada il Ponte con le tipiche panzanelle fritte, le pizze del Caffè Quarto Platano, del Timone e del Giardino. Particolarmente emozionante per i partecipanti, prima di coricarsi sotto le tende, è stato il bagno al tramonto e il cinema sotto le stelle.