Successo per il progetto TUR.I.S.I.CO: aumento della competitività della filiera turistica grazie all’adozione di tecnologie digitali

CDB Valdera Tuscany caso di successo per l’attività legata alla “gamification” e alla digitalizzazione

Pisa, 4 maggio 2023 – Successo per il progetto TUR.I.S.I.CO, co-finanziato con fondi dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, che oggi nella Sala Gentili, della sede camerale di Pisa, si è concluso alla presenza dei rappresentanti dei partner, delle istituzioni e delle imprese coinvolte.

L’aumento della competitività della filiera turistica del territorio transfrontaliero attraverso la valorizzazione delle eccellenze locali in un’ottica di sostenibilità era l’obiettivo del progetto, che ha visto la partecipazione come capofila di Fondazione ISI, partecipata dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Obiettivo raggiunto grazie al supporto di 37 imprese del settore turistico per l’adozione delle tecnologie digitali più innovative e l’utilizzo di strumenti e tecniche di gamification per la promozione del territorio e delle proprie attività. Più di 220.000 euro erogati complessivamente alle imprese sotto forma di servizi, formazione, coaching, training, voucher.

Tra le imprese beneficiarie del progetto, 12 sono le toscane che, guidate da Fondazione ISI, hanno visto una notevole crescita digitale delle loro attività. Tra queste l’impresa CDB Valdera Tuscany, che si occupa di servizi turistici per valorizzare il territorio della Valdera e delle colline pisane, è stata scelta come caso di successo in quanto ha saputo sfruttare al massimo i servizi messi a disposizione dal progetto come la formazione sulla gamification e la consulenza sulle tecnologie digitali per il turismo.

“La gamification rappresenta un’importante opportunità per promuovere il turismo e lo sviluppo imprenditoriale della community transfrontaliera, – ha dichiarato Valter Tamburini, Presidente di Fondazione ISI – e l’evento finale di oggi è stato un’importante occasione per presentare i risultati ottenuti dal progetto e discutere le prospettive future di questo settore in continua evoluzione”.

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo è intervenuta a distanza evidenziando l’importanza di iniziative innovative come quelle finanziate dal progetto TUR.I.S.I.CO per promuovere il turismo sostenibile e la collaborazione transfrontaliera, incoraggiando ulteriori investimenti in questo settore promettente.

Durante l’evento sono stati illustrati i risultati raggiunti dal progetto TUR.I.S.I.CO e alcune buone pratiche emerse dalle imprese che hanno beneficiato dei servizi erogati dai partner.

Infine, è stato presentato il videogame per smartphone Yummy Typical, finanziato dal Progetto con l’obiettivo di promuovere il territorio e le imprese turistiche attraverso la gamification. Il game ha rappresentato la sintesi del progetto ed è stato sviluppato da un giovane team con l’obiettivo di accrescere il coinvolgimento delle imprese all’interno dell’esperienza turistica aumentando e migliorando le occasioni di sviluppo commerciale. Il gioco verrà messo a disposizione gratuitamente di tutte le imprese beneficiarie del progetto TUR.I.S.I.CO.

Il progetto TUR.I.S.I.CO rappresenta un esempio di collaborazione transfrontaliera efficace e sostenibile, che ha permesso di valorizzare le eccellenze locali e di migliorare la competitività della filiera turistica della zona interessata. Il progetto ha coinvolto quattro attori dell’ecosistema dell’innovazione e del supporto imprenditoriale della zona transfrontaliera tra Italia e Francia: la Fondazione ISI (Toscana) come capofila, F.I.L.S.E s.p.a (Liguria), la Camera di Commercio della Corsica e TVT Innovation (Provenza-Alpi-Costa Azzurra).

Per maggiori informazioni sull’evento e sul progetto TUR.I.S.I.CO, è possibile contattare i rappresentanti dei partner del progetto o visitare il sito web del progetto https://interreg-maritime.eu/web/tur.i.s.i.co.