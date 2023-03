SUCCESSO PER IL PRIMO FINE SETTIMANA DELLA ‘FESTA DELL’ACQUA

SUCCESSO PER IL PRIMO FINE SETTIMANA DELLA ‘FESTA DELL’ACQUA’:TANTE LE BOTTIGLIE IN VETRO E I CESTINI PORTABOTTIGLIE DISTRIBUITI ALLE FONTI DELLA ‘VIA DELL’ACQUA’ E AI FONTANELLI PUBBLICI

L’iniziativa è in programma anche sabato 1 e domenica 2 aprile

Grande partecipazione di cittadini per il primo fine settimana della seconda edizione della Festa dell’acqua promossa dal Comune in collaborazione con Acque Spa, Centro di Ricerca Rifiuti Zero, Ascit e Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali dell’Università di Pisa presieduto da Giovanni Zanchetta, in occasione della ‘Giornata mondiale dell’acqua’ dello scorso 22 marzo. Sabato e domenica scorsi i volontari delle associazioni che hanno aderito all’evento hanno distribuito bottiglie in vetro (tre per ogni famiglia) e cestini portabottiglie realizzati dall’impresa sociale ‘Terra di Tutti’ con materiale di riuso ad alcune fonti della Via dell’acqua e ai fontanelli pubblici, insieme a una brochure con le informazioni utili sulla conservazione dell’acqua in bottiglia, alcune regole per risparmiare l’acqua in casa e l’elenco delle fonti della Via dell’acqua e dei fontanelli. Presso diverse postazioni le bottiglie e i portabottiglie sono andati esauriti. La festa dell’acqua proseguirà sabato 1 e domenica 2 aprile presso altre fonti della Via dell’acqua e fontanelli. Complessivamente, nei due fine settimana, saranno distribuiti 10.000 bottiglie in vetro e 1000 cestini portabottiglie.

“Siamo davvero molto soddisfatti della grande risposta data anche quest’anno dai cittadini a questa iniziativa con cui vogliamo promuovere l’uso di materiali di qualità come il vetro per l’approvvigionamento dell’acqua, la riduzione della plastica ‘usa e getta’ e l’uso dell’acqua pubblica delle nostre fonti naturali che è un bene di tutti.- afferma l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Una partecipazione che dimostra l’attenzione e la sensibilità della cittadinanza ai temi della salvaguardia ambientale. Un sentito ringraziamento a tutte le associazioni e ai tanti volontari che in questi primi due giorni hanno animato gli stand allestiti presso le fonti e a quelli che collaboreranno nel prossimo fine settimana, dando un prezioso contributo a questo bel progetto di comunità”.

Di seguito il calendario di distribuzione dei materiale nel fine settimana 1 e 2 aprile presso fonti della Via dell’acqua e fontanelli: S.Pierino (Sant’Andrea di Compito) 1 aprile ore 9-12.30 e 14.30-18; L’Agostina (Pieve di Compito) 1 e 2 aprile 9-12.30; Ponte alle Corti (Pieve di Compito) 1 e 2 aprile ore 9-12.30, Piturnella (Massa Macinaia) 1 e 2 aprile ore 9-12.30 e 14.30-18; Finetti (Gragnano) 1 e 2 aprile ore 9-12.30 e 14.30-18; Fontanello di Capannori 1 e 2 aprile: ore 9-12.30 (solo 1 aprile) e 14.30-18.

Per le fonti L’Agostina e Ponte alle Corti la distribuzione dei materiali avverrà alla sede del Gruppo donatori di sangue ‘Fratres’ Pieve e Sant’Andrea di Compito, via della Pieve, 15.

La festa dell’acqua proseguirà con alcune iniziative collaterali. Dal 14 aprile nell’atrio della sede comunale di piazza Aldo Moro sarà allestita la mostra fotografica ‘Scatti d’acqua a Capannori’ a cura del Fotoclub di Capannori che esporrà una ventina di fotografie sul tema dell’acqua, a colori e in bianco nero, in parte provenienti dall’archivio fotografico del Comune e in parte realizzate da alcuni soci del Fotoclub Capannori. Si tratta della prima mostra organizzata nell’ambito delle iniziative per i 200 anni del Comune e resterà aperta fino al 12 maggio.

Il 20 aprile sarà poi a Capannori per un incontro Richard Connor, autore principale del rapporto sullo sviluppo idrico mondiale delle Nazioni Unite in collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali dell’Università di Pisa. Il 14 maggio con inizio alle ore 8.45 è in programma l’iniziativa ‘Macina il tempo’ che prevede anche una visita guidata al mulino Germolli di Massa Macinaia a cura dell’associazione culturale ‘La Ruota’.