SUCCESSO E PARTECIPAZIONE PER IL PERCORSO FORMATIVO SULLA SICUREZZA STRADALE REALIZZATO ALL’ISI DI BARGA

Una cerimonia di ringraziamento ha concluso il progetto di sicurezza stradale rivolto alle scuole realizzato anche dalla Polizia provinciale di Lucca e che si è svolto all’Isi di Barga.

Nel corso degli incontri sono, infatti, state realizzate attività di sensibilizzazione svolte sia dalle forze dell’ordine, sia dalle istituzioni e che sono state incentrate sui temi riguardanti l’educazione civica, quella stradale e l’educazione alla legalità.

Il percorso formativo si è concluso all’Istituto alberghiero ‘Pieroni’ di Barga, dove è stato realizzato da docenti e studenti, un momento conviviale, al quale hanno preso parte il questore di Lucca, Dario Sallustio; il vicequestore aggiunto Piero Ciaramella; la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Donatella Buonriposi; il comandante della Compagnia dei carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, capitano Biagio Oddo; il comandante della Tenenza di Castelnuovo della Guardia di Finanza, luogotenente Gianluca Pierri; l’ispettore della Polizia Provinciale, Damiano Landi; il comandante della Stazione dei carabinieri di Barga, maresciallo, Marcello De Cosmi.

Erano, inoltre, presenti la sindaca di Barga, Caterina Campani e l’assessore alla Scuola Lorenzo Tonini, nonché i rappresentanti dell’associazione ‘Il sorriso di Elisa’ che si occupa del sostegno alle iniziative di educazione stradale per i più giovani.

Durante l’anno scolastico 2022/2023, anche il personale del Comando della Polizia Provinciale ha collaborato all’iniziativa, svolgendo all’Isi di Barga una serie di incontri con gli alunni delle classi seconde e terze. L’iniziativa – promossa a settembre 2022, su richiesta dell’Istituto – ha avuto lo scopo di far conoscere la Polizia Provinciale agli studenti, spiegando loro quali sono i compiti e le finalità di questo corpo e, al tempo stesso, sensibilizzando gli studenti ai temi della sicurezza stradale, le norme del codice della strada, l’educazione civica, passando, infine, per la tematica sempre più attuale del bullismo nelle scuole.

Gli incontri, sempre alla presenza degli insegnanti, hanno avuto un riscontro molto positivo da parte degli studenti che hanno partecipato attivamente, interagendo con gli agenti e ponendo loro domande su tutti i temi trattati.

«Ringrazio particolarmente la dirigente dell’Istituto, Iolanda Bocci e la referente per l’educazione civiva, Lucia Frazzetto – commenta il comandante della Polizia Provinciale, Elio Cappellini –: è stato grazie a loro che è stato possibile realizzare questa importante iniziativa. L’educazione dei giovani e la loro sensibilizzazione delle norme del Codice della strada sono il primo strumento di prevenzione che abbiamo a disposizione per stimolare un comportamento virtuoso da parte dei futuri utenti della strada. Questi progetti rientrano tra gli obiettivi dell’ente di Palazzo Ducale che, da sempre, per le sue stesse funzioni connesse all’istruzione scolastica di secondo grado, promuove la formazione professionale e civica degli studenti e l’educazione delle future generazioni».