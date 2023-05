Successo della seconda edizione della Ciclo Classica Puccini

Una pedalata in The lands of Giacomo Puccini con le note del Maestro

Lucca, 2 maggio 2023 – Quasi 700 iscritti alla seconda edizione della Cicloclassica Puccini, che si è svolta nel primo fine settimana di aprile sulle strade del Maestro accompagnati dalle note della Bohème i ciclisti hanno potuto cantare “… il primo bacio dell’aprile è mio…”.

Tantissimi gli appassionati di ciclismo e non, provenienti da tutta la Toscana, ma anche dal Regno Unito, dal Belgio, dall’Olanda, dalla Norvegia e dagli Stati Uniti che hanno avuto l’opportunità di scoprire la natura e il paesaggio del territorio lucchese e versiliese, amato dal Maestro Giacomo Puccini dove, ispirato dalla natura, ha composto le sue opere più importanti.

La Cicloclassica Puccini è una chiara dimostrazione di quanto il ciclo turismo riesca a coinvolgere la partecipazione di persone locali, nazionali e internazionali, e di come rappresenti anche un’opportunità per la scoperta del territorio non solo per chi viene per l’occasione, ma anche per coloro che ci vivono.

Puccini experience aps, promotore e organizzatore dell’evento ringrazia per il supporto dato alla manifestazione da parte delle istituzioni locali e di tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato alla realizzazione di questa seconda edizione, che hanno contributo al suo successo e ringrazia: Regione Toscana, Provincia di Lucca, Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Comune di Lucca, Comune di Massarosa, Comune di Vecchiano, Comune di Pescaglia, Comune Forte dei Marmi, Comune di Viareggio, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Puccini Museum – Casa natale, Lucca, Villa Museo Giacomo Puccini – Torre del Lago, Museo Pucciniano di Celle dei Puccini, Pescaglia, Festival Puccini Torre del Lago, Teatro del Giglio, Conservatorio di musica “L. Boccherini”, Associazione Musicale Lucchese Onlus, Sui passi di Puccini APS, Open Road Music, Piana di Lucca, Visit Versilia, Discover Piana di Lucca, Associazione Dimore Storiche della Versilia, Albogatti, Special Olympics Italia Team Toscana, Caffè Bonito, Gruppo SGRO, Farmae, Nuova Comauto Spa, Unicoop Firenze.

La Ciclo Classica Puccini dà appuntamento a tutti al 6 e 7 aprile 2024 per la terza edizione.

Restate informati su cicloclassicapuccini.it