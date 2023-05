Successo della nuova biglietteria dell’Orto Botanico

343 biglietti staccati per la visita all’Orto Botanico da mercoledì mattina (24 maggio), quando è stata inaugurata la nuova biglietteria all’interno della casermetta San Regolo, direttamente sulla passeggiata delle mura urbane.

A fornire i primi, importanti risultati, è la società Metro srl che gestisce il servizio. Soddisfatto l’amministratore unico Roberto Di Grazia.

“Abbiamo fortemente voluto questa piccola rivoluzione – afferma – perché riteniamo che con la nuova biglietteria collocata in maniera visibile sulle mura, l’Orto acquisterà maggiore notorietà e potranno essere intercettati molti più visitatori. Questo nuovo spazio, inoltre, offrirà servizi igienici accessibili a tutti e un accesso più diretto per le persone con disabilità e per le famiglie con bambini piccoli in passeggino”.

“A questo riguardo – aggiunge – poiché l’ascensore della casermetta San Regolo, essendo stato costruito in un edificio già esistente non ha dimensioni che si adattano a tutte le carrozzelle, in particolare per quelle di maggiori dimensioni si continuerà a garantire l’accesso all’Orto dall’entrata di via del Giardino”.