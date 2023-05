Successo della 13^ tappa dell’Ambitour – Alla scoperta del territorio toscano passando per i 28 ambiti nelle Terre di Pisa

Successo della 13^ tappa dell’Ambitour – Alla scoperta del territorio toscano passando per i 28 ambiti nelle Terre di Pisa

50 rappresentanti provenienti da 14 ambiti turistici della Toscana hanno scoperto curiosità e bellezze delle Terre di Pisa restandone sorpresi ed ammaliati

Pisa, 11 maggio 2023 – La tredicesima tappa del Tour degli Ambiti Turistici, realizzato grazie alla convenzione tra Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana, è arrivata martedì 9 maggio nelle Terre di Pisa per scoprire gli scorci di una Toscana autentica.

L’itinerario della tappa dedicata a sindaci, assessori e personale dei 28 Ambiti turistici della Toscana nelle storiche e magnifiche Terre di Pisa, organizzata dalla Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest in collaborazione con il Comune di Pisa, capofila dell’Ambito “Terre di Pisa”, ha visto la presenza di 50 rappresentanti provenienti da 14 Ambiti turistici della Toscana che hanno avuto l’opportunità di ammirare le eccellenze artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche del territori ed essere accolti e accompagnati dai colleghi del posto.

Il tour è stato un assaggio delle tante meraviglie offerte da questo territorio: a partire dal Museo dell’Opera del Duomo in Piazza dei Miracoli dove è stata offerta anche la colazione con prodotti tipici come la “torta coi bischeri” di Pontasserchio, l’”amaretto di Santa Croce sull’Arno” e il “miele di spiaggia del Parco di San Rossore”, con la coreografia assai apprezzata dei figuranti del Gioco del Ponte (ultimo sabato di giugno) con bandiere e targoni.

Tappa successiva del tour è stata Calci, con la visita guidata al Museo di Storia Naturale all’interno del complesso monumentale della Certosa. Proseguendo poi lungo la Strada dell’Olio Monti Pisani si è arrivato alla seconda tappa del tour: il borgo murato e turrito di Vicopisano dove i partecipanti sono stati accolti da rappresentanti del Comune, della Strada dell’Olio e dell’Associazione della Festa Medievale (che si svolge ogni anno il primo fine settimana di settembre).

Nel pomeriggio, il tour si è spostato in Valdera, precisamente a Peccioli, il borgo che ha fatto dell’arte contemporanea la sua carta vincente. Una interessante passeggiata guidata alla scoperta del mix tra passato e presente fino ad un brindisi (accompagnato anche qui da prodotti tipici come la cecìna e i “bastoncelli”) con la foto di gruppo dalla terrazza panoramica del Palazzo Senza Tempo, che ha lasciato tutti senza fiato.

Il tour è stato una bella occasione per far scoprire molte curiosità legate ai luoghi, come quella raccontata dalla guida, Alessandro Bargagna di City Gran Tour, sulla storia dei monaci certosini e sulla Certosa, che un tempo era come un “supermercato” dove reperire cibo, non solo olio e vino, ma anche pane, pesce, uova, carne.

Particolarmente apprezzato dai partecipanti il borgo di Vicopisano dove hanno potuto rivivere il passato con un pranzo in rigoroso stile medievale davanti al Palazzo Pretorio a base di crostini, zuppa pisana, salumi e formaggi accompagnati da vino rosso.

Una formula di straordinario successo, prima del genere in Italia, ideata per sostenere e rafforzare la Toscana come destinazione turistica dall’interno, dove tutti gli attori diventano partner attivi e non concorrenti di un unico progetto, grazie a visite “sul campo” che vedono un coinvolgimento diretto dei territori che porta alla nascita di connessioni, di scambio di buone pratiche e di collaborazione, elementi preziosi in un settore sempre più competitivo come è quello del turismo.