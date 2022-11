Successo al Giglio per la prima di “RSPP: Restiamo Sani, Per Piacere!”

Franchi, DG Federmeccanica: “Non ci sono barriere, c’è il bene primario da proteggere, un bene comune, la salute delle persone.”

Dalla mente al cuore, grazie al palco scenico. Il (buon) “senso” della sicurezza arriva dritto alle persone, per essere portata da ciascuno a casa, in famiglia, sul lavoro. Grande successo al teatro del Giglio di Lucca per la prima di “RSPP: Restiamo Sani, Per Piacere!”, lo spettacolo prodotto dalle 10 aziende del Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica con il supporto di Confindustria Toscana Nord, interpretato da Marco Brinzi, che ha visto l’intervento istituzionale di Stefano Franchi, Direttore Generale di Federmeccanica.

“Questo è un giorno importante, perché questa sera, in questo splendido teatro, si fa cultura, la cultura della sicurezza sul lavoro – ha detto Franchi -. Oggi si pongono le basi della sicurezza sul lavoro. La cultura della sicurezza sul lavoro infatti costituisce le fondamenta della prevenzione. Oggi siamo tutti qui riuniti per perseguire un interesse generale. Non ci sono barriere, c’è il bene primario da proteggere, un bene comune, la salute delle persone. Oggi ci rivolgiamo a chi opera nelle aziende e non solo. Siamo consapevoli che la cultura sicurezza sul lavoro deve essere diffusa in ogni ambito della società civile, dalle scuole di ogni ordine e grado, fino alle famiglie. E iniziative come quella di questa sera lo dimostrano, in modo emozionante. Oggi ogni persona si sente parte di un percorso che non è possibile affrontare da soli. Federmeccanica è impegnata da tempo insieme ai Sindacati per promuovere la cultura della sicurezza. Oggi le imprese metalmeccaniche e meccatroniche qui a Lucca fanno un passo importante per un domani più sicuro, un domani migliore”. Oltre a lui, ad introdurre la serata i saluti dell’amministratore unico del Teatro del Giglio, Giorgio Angelo Lazzarini, del sindaco di Lucca Mario Pardini, del presidente di LU.ME. Emilio Iavazzo.

“Non tutto nella vita si più prevedere ma… Restiamo in ascolto. Proprio come in un teatro. Restiamo Sani, Per Piacere!”. Con queste parole si chiude lo spettacolo scritto a 2 mani da Morena Rossi (Fascetti Associati) e Cataldo Russo (Teatro del Giglio), che ne ha curato anche la regia, animato da Imaginarium Creative Studio con un contributo narrativo multimediale che fa da co-protagonista. Lo spettacolo è una coproduzione del progetto LU.ME. – Metalmeccanica Lucchese per il Territorio (A.Celli Paper e A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi, Toscotec) con il sostegno di Confindustria Toscana Nord insieme al Teatro del Giglio, a Fascetti Associati, con il contributo di DS Smith, Essity, icP – industria cartaria Pieretti, il patrocinio del Ministero del Lavoro, della Regione Toscana e del Comune di Lucca, e all’interno del calendario nazionale eventi della XXI Settimana della cultura d’impresa di Confindustria.

RSPP andrà in scena anche stasera (sabato 12 novembre 2022) alle 21 al teatro del Giglio di Lucca (per prenotazioni info@luccametalmeccanica.it), dove grazie alla collaborazione con ANMIL, associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, sarà possibile fare una donazione per sostenere la formazione dei giovani sui temi della sicurezza.

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it

Nelle foto allegate alcuni momenti dello spettacolo RSPP.