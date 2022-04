SUCCESSO 1° TORNEO DI TENNIS E PADEL PROMOSSO DA MONOPOLY-UN GIORNO A FORTE DEI MARMI PER SOSTENERE CROCE VERDE E MISERICORDIA

PER SOSTENERE CROCE VERDE E MISERICORDIA

Già si pensa all’edizione 2023 come appuntamento fisso della Pasqua fortemarmina

Una Pasqua all’insegna dello sport e della solidarietà a Forte dei Marmi. Ha fatto centro il 1° torneo di tennis e padel promosso dall’imprenditore Michael Rothling _ che ha lanciato il ‘Monopoly-Un giorno a Forte dei Marmi’ _ in collaborazione con agenzia immobiliare Pallotti, per raccogliere fondi da destinare a Croce Verde e Misericordia di Forte.

Una ‘tre giorni’ che ha combinato divertimento, mondanità e intrattenimento con la partecipazione di tantissimi personaggi, tanto che già si pensa all’edizione 2023 per replicare ad un evento pasquale

che ha registrato un successo oltre le aspettative, con la simpatica partecipazione di Pennybags, l’omino con tuba e baffi simbolo del Monopoly, che si è prestato a foto e selfie ricordo.

Il torneo di tennis è stato disputato al Tennis Milano di Carlo Polacci e ha visto la vittoria della coppia composta da Riccardo Allegretti e Benedetta Brazzini, mentre la competizione di Padel si è tenuta

al Tennis Club Raffaelli e ha garantito il podio a Federico Coccu e Daniel Prigioni in una serie di sfide a cui ha partecipato anche l’ex gloria del calcio Roberto Mussi. Nell’occasione sono state

consegnate a Chicco Evani (che ha seguito passo passo il torneo) le maglie Monopoly per il suo padel team.

A concludere la parte sportiva il sunset cocktail al Bagno Felice 1 dove si sono svolte le premiazioni con intrattenimento musicale del re del pianobar Stefano Busà. Una parentesi di divertimento e

mondanità per festeggiare la Pasqua: tanti gli sportivi, gli imprenditori del mondo della moda e non solo, e i volti politici presenti, come il sindaco Bruno Murzi, l’assessore Simona Seveso e il consigliere Alberto Mattugini, il candidato sindaco Giuseppe Alaimo, la consigliera comunale Rachele Nardini e gli onorevoli Umberto Buratti, Cosimo Ferri e Maria Teresa Baldini.