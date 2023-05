Subito controanalisi per Fiumetto Sud e Motrone

Ricevuta da Arpat la comunicazione di non conformità delle acque nei punti di campionamento Fiumetto Sud e Motrone e firmata l’ordinanza sindacale per disporre il conseguente divieto di balneazione, è stata fatta immediata richiesta di attivazione della procedura di inquinamento di breve durata imputabile a cause locali e localizzate. Tale procedura prevede di eseguire un ulteriore prelievo di controllo a strettissimo giro, i cui esiti saranno resi noti dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana entro lunedì.