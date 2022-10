Su viale Europa apre il cantiere per collocare il nuovo guardrail

La ditta ha avuto problemi a reperire i materiali. I lavori iniziano sul lato est e si fermeranno per Lucca Comics and Games.

Si è insediato questa mattina (10 ottobre), con un mese circa di ritardo dovuto alla difficoltà di reperimento dei materiali, il cantiere della ditta Doma Appalti Srl per l’intervento che vedrà la sostituzione dell’attuale ringhiera sui due margini esterni del ponte di viale Europa con una barriera stradale scelta tenendo conto che il cavalca ferroviaè collocato in prossimità del casello dell’autostrada A11 ed è interessato da elevati volumi di traffico con un alto numero anche di veicoli pesanti.

Il cantiere interesserà prima il lato est, adiacente al parcheggio Carducci, e durerà all’incirca un mese, per poi spostarsi sul lato opposto. Per questo, per permettere l’esecuzione degli interventi in sicurezza, a partire da domani (martedì 11 ottobre) o al più tardi da mercoledì 12 ottobre, sarà ristretta la carreggiata di viale Europa, limitatamente alla corsia in direzione Lucca adiacente il marciapiede, nel tratto interessato dal cantiere, e non si potrà utilizzare nemmeno il marciapiede, sempre in corrispondenza dei lavori. Il cantiere, come spiega l’assessore al traffico e strade Nicola Buchignani, sarà interrotto in corrispondenza di Lucca Comics and Games a fine mese, per riprendere subito dopo.

“Nei giorni della manifestazione – spiega infatti a questo riguardo l’assessore – chiederemo alla ditta di interrompere le lavorazioni per ovvie ragioni legate alla sicurezza e chiederemo inoltre di poter utilizzare l’area oggetto di restringimento stradale a fianco del marciapiede per assicurare continuità al percorso pedonale su viale Europa, lato parcheggio Carducci”.

Ricordiamo che i lavori che inizieranno in questi giorni hanno un valore complessivo di 285.000 euro. Per collocare il nuovo guardrail prima saranno demoliti il cordolo, la pavimentazione del marciapiede e una fascia di circa 50 centimetri del manto stradale adiacente, rimuovendo momentaneamente anche i pali della pubblica illuminazione. Poi sarà ricostruito il tutto, ricollocati i lampioni e installata la nuova barriera e le reti di protezione esterne al parapetto come richiesto esplicitamente da Rfi. Infine verranno risistemate la pavimentazione del marciapiede e la resede stradale intaccata dall’intervento.

