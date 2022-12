Su terzo lotto circonvallazione e sottopasso i consiglieri di maggioranza di Altopascio chiedono il consiglio comunale straordinario

Su terzo lotto circonvallazione e sottopasso i consiglieri di maggioranza di Altopascio chiedono il consiglio comunale straordinario: “sarà l’occasione per l’amministrazione comunale per fare il punto sui due progetti e avanzare con tutti i passaggi successivi”

I consiglieri: “bene il protocollo d’intesa con Provincia e Regione su terzo lotto circonvallazione. Un risultato di questa amministrazione comunale, che dopo decenni ha riacceso la luce su questa opera strategica. Ora avanti spediti con le due infrastrutture”.

“Completamento della circonvallazione di Altopascio, bene il protocollo d’intesa con Regione e Provincia per sostenere, anche dal punto di vista economico, la progettazione dell’opera fino alla sua realizzazione”.

A dirlo sono i capogruppo di Partito Democratico, Ilaria Sorini Simoni, Lista Sara D’Ambrosio Sindaco, Martina Mandroni, ViviAmo Altopascio, Nicola Calandriello e Azione, Alessandro Remaschi, che intervengono in seguito alla notizia diffusa dal sindaco Sara D’Ambrosio, dal presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini e dall’assessore regionale, Stefano Baccelli.

“Il completamento della circonvallazione- spiegano i consiglieri – è opera imprescindibile per migliorare il complesso sistema di viabilità di Altopascio e della Piana di Lucca, andando a creare un collegamento stradale diretto tra la via Bientinese e la via Romana. L’infrastruttura, infatti, va vista come opera complementare al sottopasso ferroviario grazie al quale andremo a eliminare il passaggio a livello della via Romea: quella di tenere insieme le due opere, assicurando avanzamenti progettuali sia all’una che all’altra, è la strada intrapresa da questa amministrazione comunale con l’obiettivo di andare a liberare la Romea dai mezzi pesanti e quindi trasformare quella viabilità in strada comunale a traffico limitato. È giusto rivendicare questo percorso, perché è proprio grazie a tutto questo lavoro dell’attuale amministrazione se oggi, dopo decenni di silenzio, si sono riaccesi i riflettori, anche di Provincia e Regione, sul completamento della circonvallazione e quindi sulla necessità di finanziare la progettazione dell’opera e poi la sua realizzazione“.

“Come annunciato dal sindaco, dal presidente Menesini e dall’assessore Baccelli – continuano Sorini, Mandroni, Calandriello e Remaschi – a inizio 2023 ci sarà la firma del protocollo d’intesa che anticiperà l’accordo di programma vero e proprio sul terzo lotto della circonvallazione. Per questo motivo, raccogliendo anche le richieste di vari cittadini e d’accordo con il sindaco, chiederemo formalmente domani, lunedì 12, insieme ad altri consiglieri di maggioranza, la convocazione di un consiglio comunale straordinario in seduta aperta avente come oggetto “indirizzi su completamento terzo lotto circonvallazione di Altopascio e avanzamento progetto di sottopasso ferroviario, volto all’eliminazione del passaggio a livello sulla Sp Romea, inserito nel più ampio progetto di raddoppio ferroviario. Riteniamo che la convocazione del consiglio debba avvenire dopo il 6 gennaio 2023, così da lasciare fuori il periodo delle festività natalizie e consentire la più ampia partecipazione. Sarà un’occasione importante per l’amministrazione comunale per fare il punto sui due progetti strategici, aggiornare ancora una volta la cittadinanza e portare avanti tutti i passaggi successivi”.