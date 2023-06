SU RAI 3 IN ONDA UN SERVIZIO SUL COMUNE DI CAPANNORI CERTIFICATO RIFIUTI ZERO IN EUROPA

Domani (martedì 6 giugno) su Rai 3, nella rubrica ‘Orizzonti d’Europa’ all’interno dello spazio di Rai Parlamento (Parlamento Magazine), alle 1.00 di notte, andrà in onda un servizio sul Comune di Capannori, Comune d’Italia certificato rifiuti zero in Europa e capofila in Europa di progetti pilota per il riuso e riciclo degli scarti.

Grazie ad alcune scelte compiute dall’amministrazione Menesini e agli importanti finanziamenti ottenuti per realizzarli, il servizio racconta Capannori come laboratorio in cui pubblico e privato sociale provano a ridurre gli scarti da mandare in discarica e incenerimento favorendo il riuso e riciclo di tutti i materiali.

Il servizio sarà poi visibile su Raiplay.