Lo spettacolo, prodotto da Altini Cose, porta sul palco i due fratelli musicisti Shazamo, Jushua e Sasha, e la loro insolita storia. I due protagonisti si accorgono di essere fratelli solamente nel 2013. Si conoscevano da anni, ma non avevano mai saputo di essere tali fino al momento in cui si accorgono di avere lo stesso cognome e, dopo un rapido giro all’anagrafe di uno sperduto paesino, i due hanno la conferma di essere fratelli solo per parte di nonno: quanto basta per fare di loro una classica band con due fratelli che ne combinano di tutti i colori. Gli Shazami propongono una miscela di hits e pezzi sconosciuti dell’indie anglofono, eseguiti “strippandoli down”, ovvero riducendole all’ossatura, utilizzando solo una chitarra acustica e le loro due voci che si impastano insieme tra loro.