stuprata, picchiata e derubata nell’androne di casa UNA ANZIANA DONNA DI 89ANNI a Sesto San Giovanni. Ad aggredirla è stato un uomo di 42 anni senza fissa dimora, la notte tra il 26 e il 27 settembre. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, la donna che soffre di problemi cognitivi, era uscita di notte diretta in farmacia.

Durante il tragitto aveva incontrato l’indagato che, con modi gentili, si era offerto di riaccompagnarla a casa. Ma una volta entrati nel portone, l’aveva spinta per terra, schiaffeggiata e abusata. Le violenze sono durate circa un’ora dopodiché l’aggressore si è allontanato.

E’ stato il custode dello stabile ad accorgersi, il giorno dopo, di alcune macchie di sangue. E ha chiamato i carabinieri per visionare le telecamere di sorveglianza, che avevano ripreso tutto. A quel punto hanno soccorso la signora, che si trovava in casa in stato confusionale:

L’aggressore è stato riconosciuto il 6 ottobre nella zona della stazione e bloccato dai militari.