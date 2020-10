Studio, lettura, navigazione: riaperti al pubblico gli spazi della biblioteca di Porcari

Per accedere sarà necessario prenotare il tavolo e indossare la mascherina

Gli spazi della biblioteca comunale di Porcari tornano accessibili a cittadini e degli studenti. Dopo la chiusura dettata dall’emergenza sanitaria e la riapertura su appuntamento per prestiti e restituzioni a maggio, ecco che col mese di ottobre l’offerta si amplia con sei postazioni di studio o lettura individuale e una di navigazione web, opportunamente distanziate come da normativa anticontagio.

La fase di convivenza con il virus, infatti, non si è esaurita. Per evitare sovrapposizioni tra utenti è necessario prenotare la postazione che si intende occupare telefonando al numero 0583.211884 o rivolgendosi all’operatore addetto al prestito all’ingresso. Da lunedì a venerdì si potrà prenotare il modulo mattino (dalle 8,30 alle 13) o il modulo pomeriggio (dalle 14 alle 19,30). Nella pausa 13-14 dei gli ambienti della biblioteca saranno sanificati. Il sabato è disponibile solo il modulo mattino dalle 8,30 alle 13,30. Tutti gli utenti, in via sperimentale, possono calendarizzare fino a un massimo di 3 moduli alla volta. L’assegnazione delle postazioni avviene in ordine di arrivo della richiesta, fino a esaurimento delle disponibilità. Per ogni giornata in corso è prevista la sola prenotazione del modulo pomeridiano.

Commenta l’assessora alle politiche culturali, Roberta Menchetti: “Ricordo bene il giorno in cui abbiamo dovuto chiudere le porte della nostra biblioteca, in piena emergenza sanitaria, e la tristezza provata nel privare la comunità di un luogo inclusivo, vivace e attento soprattutto ai più giovani. Ecco perché poter riaprire le postazioni di studio e gli scaffali, sebbene con le limitazioni imposte dal contesto, è un risultato che ci è caro. Leggere, informarsi, coltivare interessi e curiosità sono mattoncini imprescindibili sui quali si costruisce la relazione civica”.

È obbligatorio igienizzare le mani col gel messo a disposizione della biblioteca all’ingresso e indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza.

Prestiti e restituzioni proseguiranno su appuntamento. Si ricorda la comoda possibilità di scegliere il libro che interessa consultando il vasto catalogo online.