STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO ‘MAJORANA’ IN MARCIA PER LA PACE.HANNO CONSEGNATO AL COMUNE UN APPELLO CONTRO LA GUERRA

Questa mattina (venerdì) in occasione del primo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, gli studenti del liceo scientifico ‘E.Majorana’ di Capannori dopo un’assemblea di istituto, hanno dato vita ad una marcia per la pace, aderendo all’iniziativa studentesca ‘Scuole per la pace’, che si è conclusa in Piazza Aldo Moro, di fronte al Municipio.

Gli studenti sono stati accolti dall’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti che ha plaudito all’iniziativa e al quale gli studenti hanno consegnato un appello contro la guerra, per la pace e la giustizia sociale.