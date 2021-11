Lo strudel di castagne è un dolce rustico e goloso, la variante autunnale del classico strudel di mele. In questa versione, un guscio di fragrante pasta frolla viene farcito con un ripieno a base di castagne, lamelle di mandorle, rum e cacao, per un risultato finale intenso e molto aromatico. Perfetto per ogni momento della giornata, potete gustarlo a colazione o merenda, insieme a una tazza di tè caldo aromatizzato agli agrumi, o a fine pasto, servito con un ciuffetto di panna montata o una crema inglese: conquisterà grandi e piccini.

Lo strudel può essere realizzato sia con la pasta frolla, come proposto in ricetta, sia con la pasta sfoglia; in quest’ultimo caso, per comodità, vi basterà acquistare una sfoglia già pronta, farcirla, arrotolarla e infine cuocerla in forno a 180 °C per circa 20-25 minuti. Il ripieno può essere arricchito con delle mele o delle pere, tagliate a cubetti, con gocce di cioccolato fondente, uvetta o altri semi oleosi tritati (noci, nocciole, pistacchi).

Il cacao amaro può essere, infine, sostituito con la cannella in polvere o i semi di vaniglia. Una volta sfornato, invece, potete spolverizzarlo con un po’ di zucchero a velo o guarnire la superficie con una composta di frutti di bosco e un cucchiaio di yogurt greco. Semplice e veloce da realizzare, vi basterà seguire passo passo le nostre indicazioni per non sbagliare un colpo.

Come preparare lo strudel di castagne

In una terrina, versate la farina setacciata e lo zucchero (1).

Unite l’uovo e il tuorlo (2).

Aggiungete un pizzico di sale (3).

Unite infine il burro freddo, tagliato a pezzi (4).

Lavorate velocemente l’impasto, fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo (5).

Avvolgete il panetto in un foglio di pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigorifero per circa 30 minuti (6).

Tagliate le castagne lesse a pezzetti e riunitele in una ciotola (7).

Unite le mandorle a lamelle (8).

Versate un bicchierino di rum (9).

Unite il cacao amaro (10).

Mescolate per bene (11).

Stendete su un piano infarinato il panetto di pasta frolla a uno spessore di circa 5 mm (12).

Ricavatene un rettangolo. Farcitelo con il ripieno e arrotolatelo fino a chiuderlo completamente. Disponete lo strudel in una teglia, foderata con carta forno, e spennellate la superficie con l’uovo sbattuto (13).

Fate cuocere lo strudel in forno statico a 200 °C per circa 30 minuti. Una volta cotto, sfornatelo e lasciatelo intiepidire (14).

Tagliate a fette e servite (15).

Conservazione

Lo strudel di castagne si conserva sotto una campana di vetro a temperatura ambiente per massimo 3-4 giorni.