Strettoia di Pietrasanta – Muore Maria Antonietta Belli, la storica maestra della Scuola Mutti. L’Addio del Comitato Strettoia.

Strettoiese dalla nascita e maestra alla Scuola O. Mutti, Maria Antonietta Belli ci ha lasciati all’età di 86 anni.

In molti la ricordano e hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia anche attraverso i social, in particolar modo le colleghe e coloro che sono stati suoi alunni.

La famiglia Belli è una famiglia molto conosciuta a Strettoia, per molti anni, in passato, erano stati proprietari della macelleria della Piazza.

Ecco le toccanti parole con cui la ricorda il Comitato Strettoia.

”Ci lascia la Maestra Maria Antonietta Belli, insegnante per anni nella scuola elementare di Strettoia. Molti ragazzi e genitori la ricordano ancora con affetto. Maria Antonietta era profondamente legata a Strettoia, per il paese aveva un affezione particolare ed anche dopo l’insegnamento, quasi tutti i giorni faceva un giretto in piazza per ritrovare amici, conoscenti e molti alunni, poi ritornava in Turano dove abitava con la famiglia. Il sogno realizzato di Maria Antonietta – mi confida l’amico Sergio, suo fratello – era di insegnare a Strettoia dove era nata nel 1934 ed aveva vissuto, con i genitori, Romolo Belli e Ida Lucacchini, la quale morì quando Antonietta aveva 29 anni e con i fratelli Sergio e Elena”.