Strategie Europee per la gioventù il 27 maggio all’Agorà

La mattina di venerdì 27 maggio dalle ore 10:00 alle 12:00 presso l’Auditorium della Biblioteca Civica Agorà di Lucca si terrà un incontro sulle Strategie Europee per la gioventù, dove verranno discusse le politiche giovanili europee nel periodo 2019-2027 e la loro attuazione nella regione Toscana.

L’evento si inserisce in un contesto specifico volto a celebrare il 20esimo anniversario della nascita della rete YES Forum (Youth and European Social Work Forum, uno dei principali network europei di enti sociali e giovanili che conta più di 40 membri da oltre 19 paesi dell’UE) e diventa, in questo frangente, opportunità per riflettere, discutere e promuovere le politiche giovanili europee e la loro attuazione nella regione Toscana nell’Anno europeo dei giovani 2022. L’incontro, che ha il patrocionio del Comune di Lucca, sarà aperto ad esperti e professionisti di settore; membri GEIE; membri associati YES Forum; membri di organizzazioni giovanili e/o enti locali e stranieri non associati e giovani partecipanti italiani e stranieri.