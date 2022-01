“Per l’ennesima volta abbiamo rischiato la tragedia a Torre del Lago, nelle vicinanze della stazione”.

Christian Marcucci responsabile del dipartimento tutela e territorio del circolo Viareggio Fratelli d’Italia torna a sollecitare la necessità di interventi dell’amministrazione comunale per eliminare il degrado dalla stazione della frazione pucciniana.

“Due uomini transitavano nelle vicinanze dei binari _ racconta _ uno di questi, un tunisino, è stato urtato dal passaggio del treno, ferendosi gravemente.

Sono dovute intervenire le varie forze dell’ordine, sono stati eseguiti i primi soccorsi e trasportato in ospedale con l’ambulanza. Ormai sono anni che denunciamo il degrado e la mancata sicurezza, della stazione e del suo circondario, che peggiorano progressivamente. Si conoscono benissimo le criticità della stazione e della macchia di Migliarino con personaggi che abitualmente circolano nelle vicinanze dei binari: in ogni caso sia questo episodio che quelli avvenuti in precedenza potevamo risparmiarceli. Ecco perché propongo all’amministrazione un monitoraggio costante della pattuglia delle forze dell’ordine e della polizia municipale in modo che la zona rimanga sicura, sia per i pendolari che per i residenti che sono stufi e preoccupati per questa situazione. Sollecito poi, come ho fatto in passato, interventi fattibilissimi a livello pratico _ conclude Marcucci _ come la riqualificazione di tutta la struttura tramite accordo con le FS (come hanno fatto altri Comuni della Versilia) e che venga riattivato il bar ristoro tramite affidamento con bando ad un’associazione locale che potrebbe così renderlo punto di socializzazione. Non si può accettare che un posto così importante anche a livello storico, culturale, sia lasciato in uno stato di progressivo degrado”